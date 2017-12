Anlässlich des Vorstandsessens der Theatergruppe Turbenbühne Bellach, fand sich auch der "Samichlaus" mit seinem Gehilfen "Schmutzli", welcher schwerbepackt war, ein.



Ein Anlass um den Vorstandsmitgliedern einmal so richtig die Leviten zu lesen. Ob der "Schnorri der Nation" zum Vergleich herangezogen wurde, die Wetterhexe oder Gloge nüt als Gloge noch einmal aufgewärmt wurden. Aber auch die Jungen im Vorstand konnten warme Worte entgegennehmen. Mit leuchtenden Augen lauschten die Vorstandsmitglieder den lobenden und tadelnden Worte vom "Samichlaus". Der "Samichlaus" wünschte sich ein paar farbige Socken, wie sie der Herr Pfarrer im letzten Jahr geschenkt erhalten hat. Ob eine der Damen und Herren ein "Färsli" konnte ging leider im Troubel etwas unter.



Dabei war natürlich auch das neue Stück an diesem Abend ein Thema. Der "Samichlaus" erwähnte, dass er sich sehr darauf freut, wenn er in seiner freien Zeit, im März, auf den VIP-Plätzen im Turbensaal die Aufführung zu Gemüte führen kann.



Die Theatergruppe ist seit Mitte Oktober wieder fleissig am üben. "Mord on Backstage" so heisst die Komödie von Claudia Gysel. Sein oder Nichtsein - Schiller oder Shakespeare, soviel sei mal vorab verraten, werden sich die Wage halten. Aber auch ein Hauch Loriot darf es sein.



Sicher werden Ende März im Turbensaal die Lachmuskeln wieder strapaziert. Das Team um Lotti Flury wird auch in diesem Jahr wieder für entsprechende Unterhaltung sorgen.



Alles in allem darf jedoch gesagt werden, dass es ein schöner und gemütlicher Anlass war. Man holte sich die Energie und die Tatkraft für die kommenden Aufgaben.