Martin Leutwyler ehemaliger Präsident vom SK Kulm wird Ehrenmitglied des NWSV!



Mit den Stadtjodler Basel-Riehen wurde am 27. Januar 2018 die 121. Delegiertenversammlung eröffnet. 131 Stimmberechtigte verfolgten die Tagung. Dreier Daniel Präsident des NWS leitete mit der Versammlung souverän durch die Tagesgeschäfte. Unter anderem wurden die der Fest Orte vorgestellt – Der Gastgeber der diesjährigen DV war das Ok mit dem Ok- Präsident Rolf Klarer des NWS Schwingfestes das am 5. August 2018 in der Sandgrube stattfindet. Einen ersten Einblick wurde auch für das Eidg. im in Pratteln 2022 vorgestellt das am 4 März in Hochdorf an der AV zur Wahl steht. Die neu erstellte Stelle zur Förderung der Nachwuchsschwinger vom Alter 16-21 Jährige wurde Ideal mit dem Techn. Leiter Nachwuchs Thomas Notter besetzt. Neu in den Reihen der Ehrenmitglieder wurden verdient Geri Henzer und Martin Leutwyler aufgenommen. Herzliche Gratulation.PA

Fotos: P.Alpiger