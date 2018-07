Zusammen mit ihren Frauen machten sich die Sänger des Männerchors auf die Vereinsreise in den Schwarzwald. Bei strahlendem Sommerwetter fuhr die muntere Schar im Reisecar über Basel nach Freiburg im Breisgau. Ab dem Karlsplatz folgte eine Stadtführung durch die Altstadt mit dem eindrücklichen Münster als Mittelpunkt. Die Stadt mit rund 220 000 Einwohnern liegt am Rande des Schwarzwaldes und ist eine Gründung der Zähringer wie auch Bern und Fribourg. Der Bau des Münster erstreckte sich über 300 Jahre und wurde aus dem Ertrag der Silberminen finanziert. Nach dem Gang durch den berühmten Markt ging die Fahrt weiter zum Titisee, wo man so richtig die Ferienstimmung geniessen konnte. Vorbei am Schluchsee erreichte die Reisegesellschaft in Häusern das Nachtquartier. Bei einem feinen Essen, badischem Wein und einigen Liedern genoss man die Abendstunden, bevor man sich nach einem eindrücklichem Tag zur Ruhe legte, mit der Gewissheit, dass Deutschland Schweden in letzter Minute doch noch geschlagen hat.

Am Sonntag stand der Besuch der Brauerei Rogg in Lenzkirch auf dem Programm. Im Anschluss einer interessanten Führung durch den Betrieb gab es für den Gaumen die Bier- und Schnapsprobe und für den Magen Braumeisterschnitzel mit Spätzle. Nächstes Ziel war St. Blasien mit dem Besuch des Domes und seiner imposanten Kuppel, eine der grössten in Europa. Nach einem Spaziergang im schmucken Ort und einem Dessert oder einem Glas Wein ging es dann wieder auf die Rückfahrt Richtung Heimat. Zufrieden mit der eindrücklichen Reise und voller neuer Eindrücke kehrte die Reisegesellschaft nach Hause zurück. Der beste Dank gebührt Hannes Egli für die perfekte Organisation der Reise. wsw