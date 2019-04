Bei einigermassen warmem Frühlingswetter stiegen am Mittwochmorgen, 24. April 44 erwartungsvolle Wanderinnen und Wanderer kurz nach acht Uhr in die S11 nach Zürich ein. Von dort ging die Fahrt weiter nach Ziegelbrücke zum Ausgangspunkt der Wanderung. Nach einigen erklärenden Worten der Wanderleitung zur Korrektion der Linth von 1807 – 1816 marschierte man dem Linth Kanal entlang zum Weiler Giessen in Benken. Nach rund zwei Stunden Wanderzeit stand man dort vor dem Restaurant «Bretzelstube» in welchem auch das Bäckereimuseum untergebracht ist. Hier setzte man sich, umgeben von alten Gerätschaften aus der Frühzeit der Bäckerei, mitten im Museum zu Tische. Schon vor dem Mittagessen begrüsste der Besitzer des Museums, Paul Wick, die Wanderschar und servierte, sozusagen als Vorspeise, einige Anekdoten aus seiner eigenen Lehrzeit als Bäcker. Nach dem Mittagessen meldete sich nochmals Paul Wick zum Wort und informierte in einer launischen Rede über die Entstehung des Museums. Er erklärte, wie früher Osterhasen in die Form gegossen wurden und stellte verschiedene alte Geräte vor. Mit seinen, treffend dazu passenden Witzen, brachte er die Wanderinnen und Wanderer mehr als einmal zum Lachen. Nach der Vorstellung konnte man, in den verschiedenen Räumen unzählige Bäckereigeräte und -maschinen, einige 100 Osterhasenformen und vieles mehr bestaunen. Anschliessend wurde das Dessert serviert, zu welchem man noch den obligaten Kaffee bestellte. Nach dem Kaffee wanderte man, zuerst durch das Dorf Benken und dann dem Boschkanal entlang zum Bahnhof nach Uznach. Hier reichte die Zeit vor Abfahrt des Zuges noch für einen Umtrunk in der nahe gelegenen Gartenwirtschaft. Nach gemütlichen dreiviertel Stunden machte man sich auf den Weg zum Bahnsteig. Und von dort brachte die S-Bahn mit Umsteigen in Rapperswil und Altstetten die Wanderschar zurück nach Spreitenbach.

Wandergruppe Spreitenbach