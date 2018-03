Der Jodlerklub Burgwäldli Leuzigen lädt am Samstag, 24. März und am Gründonnerstag, 29. März 2018, jeweils um 20.00 Uhr, zum traditionellen Frühlingskonzert in die "alte Post" nach Leuzigen ein.



Nebst den zwei Gastformationen aus dem Diemtigtal (24. März) und dem Äntlebuech (29. März) präsentiert der Jodlerklub Burgwäldli, das Terzett mit Kathrin Henkel, Markus Schwab und Peter Obrecht sowie die Huusmusig Kostproben aus ihrem Repertoire. Alle Jodlerinnen und Jodler haben sich auch wieder zu diversen Kleinformationen zusammengetan und werden mit zwei Potpurris aufwarten. Sie werden begleitet von Hanspeter Eggenberger am Akkordeon.



Platzreservation: Ab Fr 16.03.18 bei Hans Schwab, Tel. 032 679 37 29 (Mo-Fr 18.00 bis 19.30 Uhr).