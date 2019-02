Kürzlich war der irische Autor Alan McMonagle an der Kanti Olten zu Gast. An der kurzweiligen Lesung präsentierte er den Maturklassen und weiteren Klassen eine seiner Kurzgeschichten und einen Auszug aus seinem Roman Ithaca auf Englisch. Dazu plauderte er gut gelaunt übers Aufwachsen in Irland und erzählte Anekdoten aus seinem Schriftstellerleben. Dabei betonte er die Wichtigkeit des Lesens für das eigene Schreiben und liess durchblicken, dass neben Vorstellungsgabe auch ganz viel Handwerk und Ausdauer von der Idee bis zum fertigen Buch gefragt sind.

Claudia von Wartburg