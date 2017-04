Der Frühling setzt sich auch im Ballypark in Schönenwrd durch, wie dieses Bild beweist. Durch die Spiegelung der Baumäste im Weiher wirkt das Bild etwas rätselhaft. An den Weiherböschungen blühen gegenwärtig die Osterglocken. Auch weitere Frühlingsblüher wie die Traubenkirsche oder die Weiden stehen in voller Blüte. Ein Spaziergang durch den Park lohnt sich.