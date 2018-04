Der Frühling (auch Frühjahr oder Lenz) ist eine der vier Jahreszeiten. In den gemäßigten Zonen ist er die Zeit der erwachenden und sprießenden Natur. Und man kann sagen, jetzt am 13. April 2018, Willkommen auch bei uns im Rüttimattquartier der Frühling in seiner vollen Pracht. Ein paar Bilder sollen es verdeutlichen.