Zusammen mit meinem Hund Dimitri haben wir die beiden Kontinente Europa und Afrika von Nord nach Süd durchquert. Der Startpunkt war am 23.Mai 2015 und das endgültige Ziel, Cape Agulhas erreichten wir am 19. Juni 2018. Dazwischen lagen unheimlich viele Erlebnisse und auch die von mir angestrebte Hilfe für Kinder in Schwarzafrika kam nicht zu kurz. Nebst den nicht immer optimalen Randbedingungen wie Klima, Zustand der Strassen, der Gästehäuser und dem Essen durfte ich aber auch viele schöne Erlebnisse mit nach Hause nehmen. Es waren erlebnisreiche Jahre. Leider war es auch nicht immer einfach, da vor das fortgeschrittene Alter dem Radfahrer kleinere oder auch grössere Hindernisse in den Weg legten. Aber wir trotzten allem Unbill und erreichten das Ziel.

Alfred Huber