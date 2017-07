Der Tierpark Hellabrunn ist das Zuhause von über 19.000 Tieren aus rund 750 Arten. Vom Pinguin zum Elefanten, vom Känguru zum Seelöwen, vom Greifvogel zum Tiger, von lustigen Affen über drollige Jungtiere lebt hier entsprechend ihrer geografischen Herkunft die Tierwelt aller Kontinente in großzügigen Naturanlagen einträchtig nebeneinander.

Die afrikanische Giraffensavanne bewohnen Giraffen, Erdmännchen und Stachelschweine, ganz wie in ihrer Heimat. Nicht nur in den Außenanlagen, sondern auch in den Tierhäusern verbergen sich eindrucksvolle Welten: Reptilien findet man im Urwaldhaus, wo sie mit Gorillas, Schimpansen, Vögeln und tropischen Fischen unter einem Dach leben. Im Aquarium sehen Besucher mehr als 9.000 Fische, Korallen und Quallen. Ein besonderes Highlight ist das 14m lange Becken für die Schwarzspitzen-Riffhaie.