Demnächst Docupass - Ihre persönlcieh Vorsorge

Vollmacht und Vorsorgedokumente. Was ist ein Vorsorgeauftrag und in welchen Fällen ist dieser sinnvoll? Was geschieht, wenn ich wegen Krankheit oder Unfall urteilsunfähig werde und nicht mehr selbst für mich sorgen kann? Wer vertritt meine Interessen? Welche Rolle kommt der KESB zu? Mit dem Docupass bietet die Pro Senectute eine praktische Gesamtlösung für ihre Vorsorge an. Die Mappe beinhaltet die wichtigsten nach neuem Recht gültigen Vorsorgedokumente inklusive einer Vorlage für den Vorsorgeauftrag, einer Patientenverfügung und einen handlichen Vorsorgeausweis. Donnerstag 21. November 14.00 bis 16.00 Uhr Pro Senectute Fachstelle für Altersfragen, Jurastrasse 20 Olten. Information und Anmeldung 062 287 10 20