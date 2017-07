In Frenkendorf gibt es am Morgen überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken bei Werten von 17°C. Im Laufe des Mittags gibt es mehr Wolken als Sonne und die Höchstwerte liegen bei 25°C. Am Abend kann es in Frenkendorf zeitweise etwas Regen geben bei Temperaturen von 19 bis 23°C. In der Nacht ist es neblig bei Werten von 17°C. Aus südöstlicher Richtung weht der Wind und erreicht dabei Geschwindigkeiten von 5 bis 15 km/h. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 38 und 50 km/h erreichen. Und einfach die Bilder, die das Wetter bei uns in Frenkendorf und Umgebung zeigen. Für später einmal eine schöne Erinnerung.