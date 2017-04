Was können Eltern tun, um das Selbstwertgefühl ihres Kindes zu stärken? Um diese Frage ging es am Elternforum, das von der Kommission „Gesunden Schule Villigen“ organisiert wurde. Die Veranstaltung fand am Dienstagabend statt und lockte rund 30 interessierte Eltern in die alte Turnhalle Winkel.



Als Expertin war Simone Siegl von familylab vor Ort. Ein gesundes Selbstwertgefühl sei hilfreich für harmonische Beziehungen, sei nötig, um schwierige Situationen zu meistern und zudem das beste Fundament für das Lernen, erklärte sie. „Kinder lernen vor allem durch das, was Eltern tun, weniger durch das, was diese sagen“, sagte Siegl weiter. Nicht durch verbale Strategien, sondern durch Imitation würden Kinder profitieren und ein gesundes Selbtwertgefühl erlangen.

In der heutigen Welt bräuchten Kinder mehr denn je klare verlässliche Signale. Dies sei nicht immer einfach, weil sich Eltern nicht wie früher auf einen allgemein gültigen Wertekonsens stützen können. Integrität, Anerkennung, Gleichwürdigkeit, persönliche Verantwortung zu lehren und Vertrauen entgegenzubringen – dies sei wichtig, um das Selbstwertgefühl des Kindes zu kräftigen.

Im täglichen Zusammenleben komme es zwar immer wieder zu Konflikten und Blockaden. Diese können aber auch ihre positiven Seiten haben; Siegl sprach in diesem Zusammenhang von gesunden Konflikten. „Eltern sollten Auseinandersetzungen nicht scheuen, sondern herauszufinden versuchen, was ihrem Kind hilft, damit es wieder zur Ruhe kommt und Vertrauen findet. Auf diese Weise lernen sich die Kinder besser kennen, was sich positiv auf das Selbstwertgefühl auswirkt.

Im Anschluss an den Vortrag kam es zu einer regen Diskussion und einem Austausch. Zum Beispiel ging es darum, wie Eltern reagieren können, wenn ein Kind unbedingt Marken-Klamotten haben möchte. Man solle in solchen Fällen auf das Kind eingehen und zu erklären versuchen, dass es einen Unterschied zwischen Wünschen und echten Bedürfnissen gebe.

Nino Zehnder, Mitglied der Kommission „Gesunden Schule Villigen“, bedankte sich bei der Referentin für den spannenden Vortrag. Der Abend endete mit einem Apéro. Das nächste Elternforum findet diesen Herbst statt