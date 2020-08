Das Regionale Jugendsinfonieorchester lädt ein zu seinen Geburtstagskonzerten

Seinen 5. Geburtstag nicht feiern? Keinesfalls, - das will musikalisch gefeiert sein! Mit einem ganz anderen Konzertprogramm zwar, als vorgesehen. Denn die für dieses Jahr vorgesehenen gemeinsamen Konzerte mit dem Orchester der Kantonsschule Solothurn, mit der Uraufführung eines eigens zum 5. Geburtstag des rjso komponierten Werkes des Schweizer Komponisten Andreas Nick können aus den derzeit alle Kulturarbeit beeinflussenden Gründen erst nächstes Jahr auf die Bühne gebracht werden. Doch auch dieses Jahr gibt es eine Uraufführung! Nur so viel sei verraten: das zur Uraufführung gelangende Werk stammt von Ruwen Kronenberg, dem Dirigenten des rjso. Und der Rest des Programms? – Lassen Sie sich überraschen. Happy Birthday rjso! Viva la Musica! Viva rjso! Die Konzerte finden statt am 5. September 2020 um 19 Uhr im Konzertsaal Solothurn, am 6. September 2020 um 17 Uhr im Parktheater Grenchen. Einritt frei - Kollekte