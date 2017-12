Was bringt uns das Jahr 2018, nicht nur in Frenkendorf

Erlaube mir ein paar Gedanken dazu zu schreiben. Einfach eine Welt, die einem im Frieden miteinander leben lässt. Das fängt schon bei uns selber an, tun wir einfach dies, dass uns viele auch mögen und schätzen. Das kann manchmal eine Kleinigkeit sein, schon ein Gruss ist doch für viele ein Willkommen. Dann ist man jung, dann erhofft man sich, dass es gut geht in der Schule wie auch später bei der Ausbildung. Und ist man dann schon älter, dann einfach dies, dass man sich ständig weiter bildet, um seinen Job halten zu können. Auch dies, digital, ob man es mag oder nicht, wir werden es erleben. Auch hier, sich nicht verschlossen zeigen, einfach tun und sich weiterbilden, wenn es möglich ist. Dann auch zur älteren Generation. Auch ich gehöre dazu, einfach alles tun für die Gesundheit. Manchmal können es auch die Tausend Schritte sein. Und zum Schluss noch ein paar Worte zu meiner Gemeinde Frenkendorf. Ich würde meinen, dass die Verantwortlichen in der Gemeinde sich bemühen das Beste für das Dorf zu machen. Das wäre es schon gewesen in kurzen Worten von jemanden der auch der Basellandschaftlichen Zeitung Danke sagt, dass man auf diese Art auch digital wirken darf. Und ich betone auch dies, dass man auf diese Art weltweit eine Verbindung in Worten und Bildern hat.