Unter diesem Motto starteten ca. 40 Kinder und 8 Betreuer am Dienstag den 11. Juni 2017 im Soodhüsli die diesjährige ökumenische Kinderwoche. Zum Programm gehörten Brett- und Kartenspiele, Sport- und Wasserspiele sowie selbst gebastelte „Musikinstrumente“. Nicole Hell sorgte mit ihrer Gitarre und viel musikalischer Erfahrung für guten Klang beim gemeinsamen Singen. Ein gemütliches Znüni sowie ein frisch gekochtes Zmittag sorgten für genügend Spielenergie bei Kindern und Betreuern. Wenn 40 Kinder zusammen spielen, gibt es nicht immer nur Sonnenschein, aber Petrus meinte es bis zum Schluss gut. Am Freitag feierten alle gemeinsam mit vielen Eltern, Grosseltern, Geschwistern und Pfarrer Philippe Woodtli den Abschlussgottesdienst. Zu Beginn spielten die Kinder auf ihrer Waldorgel und anschliessend erzählte Philippe Woodtli aus der Bibel über den 40-jährigen weiten Weg Moses ins gelobte Land. Solange mussten die Kinder nicht laufen, sie wurden mit den Autos wieder nach Hause gefahren, wo hoffentlich alle weitere schöne Ferienwochen erleben werden! An dieser Stelle wird noch einmal allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen und allen Helfern für Ihr Engagement gedankt, es waren 4 gelungene, friedliche und bereichernde Tage.

Ausblick in die Zukunft:

Nächster Familiengottesdienst 24. September 2017 um 10:15 Uhr in der Aula Oberkulm

Thema: Liecht isch Lebe