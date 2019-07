In Unterentfelden ist der als Bluesmusiker und Blues Harp Trainer bekannte Jeff Siegerist, in seiner Blues Praxis tätig. Im August 2012 begann er als bildender Künstler zu arbeiten. Aufgewachsen ist er in Wohlen im Freiamt. Mit bemerkenswertem Farbempfinden und einer ausgefallenen Maltechnik verbindet er bildende mit musischer Kunst. Kunstsammler und Kuratoren werden in seinen Bann gezogen. Die Werke von Jeff Siegerist beziehen sich auf seine persönliche Lebensgeschichte.



Die Künstlerin Ruth Roth aus Klingau, machte eine rein autodidaktische Ausbildung und holte sich von einigen herausragenden Lehrmeistern das dazu notwendige Fachwissen. Sie erwarb einige passende Bücher und besuchte verschiedene Malseminare. Eines der Bücher trug den Titel „Malen kann jeder“. Mit dieser Lektüre war Roth Ruth überzeugt und ging los um sich Malutensilien wie Pinsel, Leinwände und Farben zu besorgen. Ihre Malerei ist vielfältig in ihren Techniken, ihrem Ausdruck und den Themen. Sie lässt sich komplett auf ihre Arbeit ein und wünscht sich, dass die Betrachter ihrer Bilder Freude dabei empfinden. Denn das Experimentieren und Erstellen ihrer Werke, bereitet ihr ebenfalls Freude. Die Künstlerin lebt nach dem Motto „Der Weg ist das Ziel“. Kunst soll sowohl das Leben des Künstlers als auch das des Betrachters bereichern.



Henry Kunz aus Wegenstetten wurde in Thun geboren und beschäftigt sich mit Fotografie, deren Bearbeitung als auch Webdesign. Bei der Fotoarbeit geht er alle Optionen durch und freut sich am Ende über die daraus entstehenden Resultate. Das spielerische Element hat sein Interesse an der Fotokunst geweckt. Für Kunz gibt es nichts schöneres, als mit seiner Kamera die Natur zu erkunden. Denn genau dort liegen so viele unvorhersehbare Überraschungen und Motive. Rahmen werden zudem künstlerisch mit Plotterfolien gestaltet. Anstatt planend geht er eher spielerisch an seine Arbeit heran. Vorranging zählen für ihn momentan zwei wichtige Techniken. Zum einen das Spiegeln von Fotografien und zum anderen die Fotosynthese, wobei zwei Fotografien in einem Bild kombiniert werden und miteinander verschmelzen.