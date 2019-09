Als eines der ersten Spitäler in der Schweiz bietet das Kantonsspital Baden (KSB) seinen Patientinnen die Möglichkeit, auf der bewegten Matratze zu gebären. Diese innovative Technologie wirkt entspannend und unterstützend während allen Phasen der Entbindung und fördert dadurch die natürliche und selbstbestimmte Geburt.

Sie vibrieren oder schaukeln und setzen das Becken der werdenden Mutter sanft in Bewegung: Seit Mitte August stehen in den Gebärsälen des KSB neu vier Vibwife-Matratzen für eine sichere und innovative Unterstützung des natürlichen Geburtsprozesses zur Verfügung. Erste Frauen haben bereits mit der neuen Geburtshilfe in Baden geboren. Sie schätzen das neue Medizinprodukt als «angenehm», «entspannend» und «wehenfördernd», wie sie auf https://blog.ksb.ch erzählen.

Selbstbestimmtes Gebären

Die Matratze ist mit unterschiedlichen Mobilisierungs-Funktionen ausgestattet. Aus diesen kann die werdende Mutter, ihr Partner oder die Hebamme individuell die Intensität und Art der gewünschten Bewegung auswählen. Tritt beispielsweise das Köpfchen des Babys nicht tiefer ins Becken ein, kann zusätzlich zur Mobilisierung und Betreuung durch die Hebamme ein sanftes Achter- oder Hin- und Herschaukeln in Vierfüssler-Position förderlich sein. Ein leichtes Rütteln des Beckens hilft wiederum, die Geburtswege zu lockern.

Die Vorteile, die eine bewegte Geburt mit sich bringt, konnten in Studien nachgewiesen werden: 29% weniger Notkaiserschnitte, 1h 22min kürzere Geburtszeiten sowie 19% weniger Periduralanästhesien (Quelle: Lawrence et al., Cochrane Review, 2013).

Erfunden wurde die Matratze von der Schweizer Hebamme Anna Peters. Massgeblich beteiligt an der Entwicklung war auch die renommierte Hebamme und Lehrbuchautorin Ulrike Harder.

Neue Möglichkeiten in der Geburtshilfe

Leonhard Schäffer, Chefarzt Klinik für Geburtshilfe, zeigt sich erfreut über die bisherigen Erfahrungen mit Vibwife am KSB: «Die meisten Patientinnen empfinden die Matratze als sehr angenehm. Wenn unter der Geburt die Kräfte langsam nachlassen, kann die Mobilisation durch die Matratze hilfreich sein, um sich zwischen den Wehen zu entspannen und den Geburtsverlauf weiter voranzubringen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der bewegten Matratze eine neue Möglichkeit haben, die Geburt für unsere Patientinnen am KSB so angenehm wie möglich zu gestalten.»