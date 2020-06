DANCE STUDIO OLTEN mit Sommertanz- und Yoga-Intensivkursen

Professionelle, erfahrene Tänzerinnen und Tänzer sowie eine Yogalehrerin aus Zürich bzw. Bern werden vom 20. Juli bis 7. Aug. 2020 mit einem spannenden und einmaligen Kursangebot aus Tanz und Yoga die Mitwirkenden mitreissen und begeistern. Wagen Sie den Sprung ins vielfältige Angebot des Dance Studio Olten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Gestartet wird mit dem fliessenden Contemporary Oriental Dance mit Mirjam Barakar Sutter. Das dynamische Training von Anna Heinimann ist geprägt von Spielfreude und Musikalität. Kinder ab 4 Jahren werden von der israelischenTänzerin Reut Nahum in die Welt des dynamischen und energiereichen Dance for Kids eingeführt. Dance for everybody/Modern Contemporary Dance mit Kilian Haselbeck ist für alle ab 10 Jahren zugänglich. Subtiles Sommeryoga mit Sarah Mai und Klassisches Ballett mit Rachel Jackson Weingärtner, Expertin Royal Academy of Dance RAD®, ergänzen den Sommerflow.

Haben wir Sie neugierig gemacht, dann melden Sie sich rasch an oder informieren sich bei Ursula Berger: info@dancestudio-olten.ch oder 079 444 99 59. Anmeldungen nimmt auch das Sekretariat, Sandra Marti, gerne entgegen unter sandra.marti@dancestudio-olten.ch oder 062 216 15 34.

www.dancestudio-olten.ch