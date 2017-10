Wie funktioniert denn das eigentlich mit der Liebe?, wollt’ ich die Leute fragen. Wie funktioniert das eigentlich mit der Liebe?

Niemand konnte mir eine befriedigende Antwort geben. Vielleicht auch, weil ich nicht gefragt hab’.

Da gibt es Menschen die verlieben sich, leben 30 Jahre Seite an Seite, haben Haus-Kind-Job-Hund-Geld und Liebe. Da gibt es aber immer einen, der mehr liebt, als der andere. Der andere, der geht. Wenn er sich traut. Und dann frag ich mich Wie funktioniert denn das eigentlich mit der Liebe?

Da gibt es Liebe auf den ersten Blick und es gibt Liebe auf den zweiten. Und da gibt es immer einen, der mehr liebt, als der andere.

Da gibt es immer einen, der mehr liebt als der andere. Warum eigentlich? Möcht’ ich fragen. Tu’ es aber nicht. Ich will nicht, dass ich genau den anderen frag’. Den, der ein bisschen weniger liebt. Den, der dann sagt, ich weiss es nicht, bei mir ist das anders, da gibt es immer einen, der mehr liebt als der andere.

Und dann frag ich mich, wie funktioniert denn das eigentlich mit der Liebe? Warum gibt es immer einen, der mehr liebt, als der andere? Und warum bin ich immer der, der mehr liebt, als der andere?

Wenn man es nicht ist, wenn man der andere ist, wenn man denkt, man ist der andre, in diesem Moment, dann ist das traurig.

Aber sicher.

Es ist immer sicherer, etwas weniger zu tun, als ein anderer.

Es ist sicherer, weniger von sich zu erzählen. Es ist sicherer, weniger laut zu singen. Es ist sicherer, sich weniger weit über den Abgrund zu beugen. Es ist sicherer, der zu sein, der nicht ganz genauso viel liebt wie der andere.

Das kann man aber nicht steuern, denk ich mir. Man kann das nicht wählen, sag ich mir. Man liebt wie man liebt, ruf ich.

Auch wenn man das steuern könnt’, denk ich mir. Auch wenn man das wählen könnt’, sag ich mir. Da bin ich lieber nicht sicher, ruf ich.

Doch ich bin mir sicher, so mein ich das nicht. Aber ich bin lieber nicht sicher. Ich hab’ schon immer viel über mich erzählt, laut gesungen und meinen Kopf so weit wie möglich über den Abgrund gestreckt. Ich will das, ich will der sein, der mehr liebt, auch wenn es gefährlich ist. Weil man verurteilt werden kann, weil man ausgelacht werden kann, weil man in die Tiefe stürzen kann.

Ich liebe dich, hab’ ich gesagt. Ich lieb’ dich auch, hast du gesagt. Ich lieb’ dich mehr, hab’ ich gesagt. Ich weiss, - hast du gesagt.

Wie funktioniert denn das eigentlich mit der Liebe, hab’ ich gefragt. Man öffnet sich, hab’ ich gedacht. Man singt laut, hab’ ich gesagt. Man lehnt sich weit über den Abgrund, hab’ ich ger...