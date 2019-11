CVP Ortspartei diskuerte mit vielen Fragen die Gemeindeversammlungstraktanden

CVP unterstützt Gemeinderat – offene Fragen bleiben bei der HPS-Schliessung

Anlässlich der im Hinblick auf die Gemeindeversammlung in Frick vom 22.11.2019 durchgeführten Parteiversammlung gab der Finanzkommissionspräsident Marcus Demmler Einblick in die Tätigkeit seiner Kommission. Er zeigte die vielfältigen Aufgaben auf und gab Einblick in die vielen Berührungspunkte mit dem Gemeinderat zur Wahrung einer zukunftsgerichteten Finanzpolitik, bei der grosse Herausforderungen anstehen.

Bei den finalen Ständerats- und Regierungsratswahlen im Aargau steht die CVP Frick mit voller Überzeugung hinter Marianne Binder-Keller, die nach den Spyder-Analysen eine eingemittete, lösungsorientierte Person mit guter Vernetzung in Bern ist. Sie gehört zum Vorteil des Kantons Aargau auf eine der zwei Ständeratswahllinien.

Die Traktanden der Gemeindeversammlung ergaben einen interessanten Gedankenaustausch. Wird bei der Erschliessung der „Arbeitszone Stieracker“ der privatwirtschaftliche Sondervorteil ausreichend abgegolten? Der Rahmenkredit für Unterhaltsmassnahmen bei den Meliorationsanlagen verteilt auf ca. 10 Jahre ist sinnvoll, ebenso werden der Ersatz des Sporthallenbodens wie auch der Zusatzkredit für den Ersatz der Wasserleitung in der Ackerstrasse als unbestritten erachtet. Wie sich die Verschuldung der Einwohnergemeinde aufgrund vieler anstehenden Investitionen nach dem Budget 2020 entwickeln wird, bleibt offen. Eine weitsichtige Finanzplanung zusammen mit der Finanzkommission scheint angezeigt. Die grosse Kostenüberschreitung bei der Teilsanierung der Liegenschaft „Rebstock“ ist unschön, denn es wurden grössere Mängel erst nach dem gemeinderätlichen Kauf bautechnisch richtig erkannt.

Unter Verschiedenes gab insbesondere die Zusammenlegung der heilpädagogischen Sonderschulen von Rheinfelden und Frick nach Mumpf viel zu reden. Hatte doch der Gemeinderat Frick vor 1 ½ Jahren in der Botschaft zur Übertragung der Verwaltung an die MBF Stein klar kommuniziert, dass der HPS-Standort Frick gesichert sei. Dass die in die Fricker Schulen optimal integrierte HPS-Schulanlage viele Vorteile hatte, die am neuen Standort nicht erbracht werden können, muss aus neutraler Sicht des Oberen Fricktal als unbestritten betrachtet werden. Die Konzentrierung der Sonderschulen im Aargau werde vor allem durch das BKS gesteuert, führte die anwesende Gemeinderätin Susanne Gmünder aus.