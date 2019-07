Dieses Jahr steht die Arbeit der CVP Niedergösgen ganz im Zeichen der National- und Ständeratswahlen vom kommenden Herbst. An insgesamt vier öffentlichen Anlässen bietet sie der Bevölkerung Gelegenheit, in ungezwungenem Rahmen Kandidatinnen und Kandidaten der CVP kennen zu lernen und mit ihnen aktuelle Themen zu diskutieren. Am kürzlich stattgefundenen, zweiten Höck im Schlosshof Niedergösgen fühlten die Versammlungsteilnehmenden erneut vier Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn. Der nächste Höck findet am Freitag, 16. August, 19.15 Uhr im Schlosshof Niedergösgen statt. Nähere Infos unter www.cvp-niedergoesgen.ch

(Bild und Text: CVP Niedergösgen)