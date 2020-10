CVP Feldbrunnen-St. Niklaus nominiert zwei Kantonsrats-Kandidaten

Kürzlich konnte die Ortparteipräsidentin der CVP Feldbrunnen-St. Niklaus, Susan von Sury-Thomas, Covid bedingt eine bescheidenere Anzahl Parteifreunde begrüssen. In dieser Sitzung wurden auch zwei Kandidaten für die Kantonswahlen nominiert. Die Wahlen finden voraussichtlich am 21. März 2021. Mit Freuden durfte der Vizepräsident der Orts-CVP, Markus von Arx, die beiden Kandidaten vorstellen. Es sind dies die seit 2007 im Kantonsrat politisierende Susan von Sury-Thomas sowie Luca Strebel. Die beiden Kandidaten stellen sich kurz vor, sowie den Fragen der Anwesenden.

Susan von Sury, promovierte Biologin und dreifache Mutter von erwachsenen Kindern, ist im Dorf, wie auch in der Region Solothurn keine Unbekannte. Sie setzt sich seit Jahrzehnten politisch, wie auch privat intensiv für die Familien-, Sozial- und Gesundheitspolitik ein. Seit 2017 sitzt sie als einzige Vertreterin der CVP im Gemeinderat mit den Ressorts Soziales, Gesundheit und Generationen. Sie amtet auch als Präsidentin der Kantonalen Sozial- und Gesundheitskommission.

Der zweite Kandidat, Luca Strebel, ist in Rüttenen aufgewachsen und wohnt in Feldbrunnen. Nach dem Besuch der Kanti Solothurn studierte er in Zürich Betriebswirtschaft, Politikwissenschaft und Recht. Im USA-Aufenthalt lernte er seine jetzige Frau kennen. Nach der Hochzeit in der USA zog das junge Paar nach Solothurn. Der junge Vater Luca Strebel arbeitet heute in Bern als stellvertretender Sekretär der CVP Schweiz. Er setzt sich für die Alumni KSSO, sowie in der Jugendgruppe „Together“ ein, die ein soziales Partnerschaftsprojekt mit Jugendlichen in Kuba unterhält. In seiner bescheidenen Freizeit liest er gerne Bücher. So oft sie können besucht die junge Familie die Heimat seiner Frau. Besonders die Stadt Chicago am Michigansee in Illinois hat er in sein Herz geschlossen.

Mit den beiden mit grosser Sozial-Kompetenz ausgestatteten, sowie politisch, menschlich und sozial vernetzten Kandidaten hat die CVP-Ortspartei ausgewiesene Kantonsrats-Kandidaten nominiert.

Markus von Arx, Vizepräsident und Sekretär der CVP Feldbrunnen