Im Rahmen des Räbhüsli-Sonntig lädt die CVP Wettingen alle politisch Interessierten am Sonntag, 30. Juni um 11.00 zu einem Apéro ein. Wir treffen uns beim Grafengut an der Mooshaldenstrasse 64. Eine wunderbare Gelegenheit, wieder mal in die Wettinger Rebberge zu steigen und den Blick über das Dorf schweifen zu lassen.

Wir freuen uns, mit Ihnen bei einem guten Glas Wein über spannende Wettinger Themen zu diskutieren.