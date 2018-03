Die zehnköpfige Band Crossbeat aus der Region Olten/Zofingen steht in erster Linie für beliebte Jazz-Standards, bekannte Swing-Klassiker und Evergreens aus den zwanziger bis fünfziger Jahren. Als Band lassen sie sich auf die verdichteten Lebenserfahrungen der Psalmen ein, die vor zweieinhalbtausend Jahren entstanden sind.

Lieder vom Puls des Lebens

Wer Bibel hört, denkt vielleicht in erster Linie an alte Texte aus einer anderen, fremden Welt. Texte, die wenig oder gar nichts mit dem Leben heute zu tun haben. Die Bibel als ein Buch mit vielen Büchern, erzählt aber nicht nur Lebensgeschichten von Frauen und Männern vergangener Jahrhunderte. Es sind Urgeschichten des Lebens, die in allen Jahrhunderten immer wieder neu Menschen inspirieren. So weisen sie auch einen Bezug zu den Lebensgeschichten unserer Zeit auf.

Besonders eindrücklich kommt dies im Buch der Psalmen zum Ausdruck. 150 Lieder, deren ursprüngliche Melodien verloren gingen, erzählen von Gefühlen und Erfahrungen. Da ist von Liebe, Hoffnung, Trauer, Wut zu lesen, da wird Dank, Bitte, Lob aber auch Klage vorgetragen. In den Psalmen pulsiert das Leben der damaligen Menschen. Dieser Puls ist auch heute noch zu hören.

Auch wenn diese Texte von Menschen geschrieben wurden mit einem bestimmten kulturellen und religiösen Hintergrund, greifen sie in den ganzen Raum von Schöpfung und Geschichte hinein. Diese Lieder sind nicht einfach verklungene Stimmen aus längst vergangenen Tage, sondern artikulieren in vielfachen Weisen zugleich das Menschsein, welche alle Zeiten überdauert.

In der Katholischen Kirche gehören die Psalmen zum offiziellen Gebet der Kirche. In den Klöstern werden Monat für Monat die 150 Psalmen gebetet. Dazu treffen sich Mönche und Nonnen mehrmals täglich zum Gebet. Bekannt sind dabei die gregorianischen Gesänge, wie sie besonders in Benediktiner Klöstern gepflegt werden. Die Psalmen begleiten aber auch die Kapuziner in ihren täglichen Gebeten. Mit dem Konzertort Kapuzinerkirche wird so ein Raum geschaffen, zwischen Kirche, Raum und Musik, der Zuhörende einlädt, mit ihren Gedanken und Gefühlen dabei zu sein.

«Since I Fell for You»

Blues-Balladen, Jazz-Standards, Swing nehmen in den Melodien und den Texten die Gefühle und Erfahrungen der Menschen auf. Sie erzählen oft einfühlsam vom Schicksal der Menschen.

Aus dem grossen Repertoire von Crossbeat hat die Band zusammen mit Andreas Brun zirka zehn Stücke ausgewählt, welche Gefühle vielschichtig beschreiben. In diesem rund einstündigen Konzert erklingen sehr bekannte Songs, die von Liebe, Schmerz, Kummer erzählen. Einfühlsam nimmt die Musik die Zuhörenden mit in ihren Gedanken und geht so unter die Haut. Es erklingen Kompositionen aus der amerikanischen Tradition, die teilweise an den Jazz angelehnt sind. Die neun Musiker und die Sängerin unter der Leitung von Walter Grob lassen sich mit diesen Klängen auf die Gedanken der Psalmen ein. Ein Dialog zwischen den pulsierenden Texten aus der jüdischen Tradition und den pulsierenden Klängen der letzten 80 Jahre. Ein Dialog der verbindet, wie es in einem der Lieder gesungen wird: «Meine einsamen Tage sind vorbei und das Lieben ist wie ein Lied, oh ja, endlich ist der Himmel blau.» (At Last, Etta James). Weitere Informationen zum Konzert und zur Veranstaltung "Kreuz & Quer" unter katholten.ch