Coronavirus: Hier können Sie sich testen lassen

Bei der Bekämpfung des Coronavirus spielt das Testen von Verdachtsfällen eine wichtige Rolle. Das Kantonsspital Baden (KSB) hat zu diesem Zweck seine Kapazitäten ausgebaut. Unter anderem wurde das Blumengeschäft in eine Teststelle umfunktioniert (siehe Bild).

Personen, die den Verdacht hegen, sich mit Covid-19 infiziert haben, können sich aber nicht nur im KSB, sondern in der gesamten Region wohnortsnah testen lassen. Im Doktorzentrum Mutschellen, im Institut für Arbeitsmedizin in Baden, im Spital Muri, im Asana Spital Leuggern sowie in der Hausarztpraxis MZ Brugg werden ebenfalls Test angeboten. Eine telefonische Voranmeldung wird empfohlen.