Eine junge Familie adoptiert den rumänischen Strassenhund Cody in die Schweiz. Auf den Spuren seiner Vergangenheit beginnt sie die Beziehung von Mensch und Tier zu hinterfragen.

Martin Skalsky wohnt mit seiner Familie und Hund Cody in Mellingen. Er ist Filmmusik-Komponist. Seit rund 10 Jahren hat er für zahlreiche Schweizer Filme die Musik komponiert, so für „Der Sandmann“, „Schweizer Helden“, „Rider Jack“, „Flitzer“, „Mario“ und viele mehr. Der rumänische Strassenhund Cody hat ihn zu einer Story inspiriert, die er erstmals als Regisseur, Musiker, Produzent und Protagonist umgesetzt hat. Sein Erstlingswerk wird im Rahmen des Zürcher Filmfestivals der Öffentlichkeit vorgestellt. Er läuft ab 24. Oktober 2019 in den Schweizer Kinos an, u.a. auch im Kino Sterk in Baden.

„Eine junge Familie adoptiert den rumänischen Strassenhund Cody in die Schweiz. Cody wächst ihr schnell ans Herz, verändert ihr Leben und eröffnet ihr eine neue Welt: das Zusammenleben von Mensch und Tier. Auf der Suche nach den Spuren seiner Vergangenheit erfährt die Familie mehr über das Leben in Rumänien, das Cody hinter sich gelassen hat. Er war dort mit der Streuner-Hündin Blanche in Freiheit, aber auch in ständiger Gefahr, umzukommen. Was passiert, wenn er mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird und seine Gefährtin wiedersieht? Codys Schicksal führt zu wichtigen Themen unserer Zeit: Wie gehen Menschen mit ihrer Umwelt, insbesondere mit Tieren um – und sind sie dazu bereit, ihnen Rechte einzuräumen?“

Ein spannender und gleichzeitig sehr feinfühliger Dokumentarfilm darüber, „Wie ein Hund die Welt verändert“, dem man vor allem in „seiner Heimat“ einen erfolgreichen Start wünscht. Ein „Muss“ für alle Hundeliebhaber und Tierfreunde!

Peter Züllig