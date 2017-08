Club 67 Jubiläumsreise in den Schwarzwald



Am letzten Juli-Wochenende begab sich der Club 67 auf seine 50-Jahr Jubiläumsreise in den Schwarzwald. Käthi, unsere Chauffeuse der Firma Wyss-Reisen AG begann mit dem Einsammeln der Mitglieder in Wangen, gefolgt von der Gruppe in Trimbach und als der letzte Teil am Bahnhof in Döttingen zustieg, war unsere Reisegruppe komplett. Los gings jetzt Richtung Koblenz, wo wir die Grenze Richtug Waldshut überschritten. Weiter gings Richtung Häusern und dann dem malerischen Schluchsee, dem grössten See des Schwarzwaldes entlang. Erstes Reiseziel war Titisee-Neustadt. Im Restaurant Bergsee konnten wir unser Mittagessen, serviert von einem flinken und freundlichen Kellner geniessen. Nach dem Essen zog es uns zum Titisee. Bei wolkenlosem Himmel und strahlendem Sonnenschein genossen wir die kurze Schifffahrt auf dem See. Bevor wir dann Richtung Freudenstadt, unserem Tagesziel, weiterreisten, gönnten wir uns in einem der vielen Beizen ein ordentliches Bier, einen Kaffee oder ein Eis. Nach Ankunft und Zimmerbezug im Hotel Café Günter in Kniebis, machten wir uns alle frisch und trafen uns dann auf der lauschigen Terrasse zum gemütlichen Apéro. Das gute Nachtessen wurde auch hier von einem fleissigen und freundlichen Kellner serviert. Der Nachtisch war allerdings etwas gewöhnungsbedürftig. Nach dem Erinnerungsfoto am andern Morgen starteten wir Richtung Triberg. Ob die Servierdüse im Restaurant Pfaff mit dem falschen Bein aufgestanden, oder uns Schweizer einfach nicht mochte, bleibt wohl ihr Geheimnis. Nach dem Mittagessen brachte uns Käthis Reisebus zur weltgrössten Kuckucksuhr. Viele technische Daten Schwarzwälder Handwerkskunst wurden uns da bekannt gemacht. Nach einem kurzen Einkaufsbummel im Uhrenmuseum starteten wir unsere Heimreise. Wie es die Tradition will, beendete ein Teil der Gruppe die Clubreise im Möhrli. Carchauffeuse Käthi und unseren Reiseleitern Regi und René danken wir für die tolle Reise. (pet)