Wien ihr wüssed, chum ich ja vo Schliere

Aber ich han dänkt ich chönns ja emal probiere

Mit de Wandergruppe Urdorf Ferie z'mache

Ich wird’s wohl ushalte e ganzi Woche

Suscht muess i früener hei, oder es anders Hotel sueche

Also ich wags und tue’s versueche

Scho lang han ich wieder emal uf Seefeld welle

Me ghört so viel schöns vo dem Ort verzelle

Im Sommer bin i vor öppe 25 Jahr da gsi

Vieles wird sither anderscht si

Im Winter gseht d’Landschaft sowieso anders us

Kenn ich mich überhaupt na us?

Also am Sunntig am Morge tüend mir in Urdorf starte

En Bus vom Tirol tuet uf eus warte

s’Gepäck wir i-glade und los gaht d’Reis

Ich kenne würklich vo Eu e keis

Aber das wird sich i dere Woche scho ändere

Wenn mir mitenand gönd go wandere

De René zäme mit de Monika tüend die Ferie leite

Und eus die ganzi Woche begleite

Er tuet eus alli ganz herzlich begrüesse

Und hofft, mir chönned schöni Winterferie gnüsse

Unterwägs tüend mir e schöni Raststätt bsueche

Scho chönned mir die erste Euro bruche

Dur’s Inntal chömed mir jetzt gli in Seefeld a

d’Sunne schint und Schnee häts au da

Eusi Hotelzimmer sind au parad

Es hät sogar Sauna und Hallebad

Aber z’erscht wämmer en Rundgang dur’s Dorf mache

Und hoffed, im Hotel tüends öppis Guets für eus choche

5 Gäng werdet jede Abig serviert

s’Hotel wird vo de Familie Hiltpolt gfüert

Sie gänd sich Müeh, eus z’friede stelle

Meh cha mer würklich nöd welle

Nach em Ässe wird g’jasset oder anderi Spieli gmacht

Aber nöd bis i alle Nacht

Denn morn wämmer s’schöne Wetter usnütze

Go wandere und im ene Beizli a de Sunne sitze

Über d’Moosalm chömed mir zum Lottesee

Wo mir öppis tüend z’Mittag näh

Mit Harfekläng werdet mir sogar empfange

Gnüssed öppis Feins uf de Terasse a de Sunne

Nach Mösere tüend eus einige verlah

Sie wänd nümme laufe und uf de Bus gah

Es chlises Grüppli begleitet de René zrugg is Hotel

Jedes cha halt mache was es will

Die einte sind sogar go langlaufe oder skifahre

Doch das hät halt au sini Gfahre

d’Ruth isch leider gstürzt, d’Ambulanz muess cho

Sie het Schmerze a der Achsle, aber zabig isch sie wieder da



Schneefall und Sturm sind für de Zyschtig a-gseit

Das het eus eigentlich nöd eso gfreut

Zur Tiendlsäge, het de René gseit, isch es nöd eso wit

Da chömed sicher fascht alli mit

Die wo’s kenne vom letschte Jahr

Nähmed sich uf em ganze Wäg vor

Mir tüend denn wieder feini Knödel ässe

Und s’schlächte Wetter isch vergässe



Am Mittwoch, Seefeld versinkt fascht im Schnee

So viel devo händs scho lang nümme gseh

Es wird gschuftet und pfadet, die wissi Pracht

Wo d’Natur bracht hät über Nacht

Muess irgendwie wieder zum Dorf us

Jede macht de I-Gang frei vor sim Huus



Was mached mir, tüend eus em Wetter apasse

Mit em Bus wänd mir Seefeld verlasse

I der Umgebig vo Leutasch echli wandere

Aber mer münd de Plan bald ändere

Denn nach ere Halbstund am Bahnhof stah

De Bus – trotz Notnummere alüte, will eifach nöd cho

So mached mir e Wanderig um de See

d’Bäum hänged so voller Schnee

Jedes Äschtli und Schtüdeli isch voll

Isch die Landschaft nöd wundervoll?

Im Seereschtaurant tüend mer i-chere

Zäme sitze, öppis chlieses verzehre

Nachher, teils bi heftigem Schneeschturm uf Seefeld zrugg laufe

Mir händ nochli Zyt zum Lädele und öppis chaufe

Händ ihr zabig gseh wie d’Evelyne strahlet mit ihrer neue Jagge?

Mir längts wenigschtens für en neui Chappe

Tuet eus d’Monika ihre neue Mantel au vorführe?

Wenn gaht si ächt dermit go spaziere?



Am nächste Morge, s’tuet immer na schneie

d’Monika tuet ihre neu Mantel grad i-weihe

Mir sind eus einig, er staht ihre würklich guet

Chic gseht sie us mit ihrem Tirolerhuet

Mir laufe dem See entlang zum Engelhof in Reith

Sind vorsichtig, hät de René gseit

Und scho rutsched einigi us im Schnee

Aber blaui Möse häts keini geh



d’Uswahl i dem Kaffi isch so gross

Mir händ na kei Hunger. Was ässed mir bloss?

Kaiserschmarrn, Speckteller, alles isch gluschtig

Echli meh Kirsch in Puntsch, mer händs luschtig

Bim zrugglaufe tuet sich sogar z’Sunne zeige

d’Äscht voller Schnee tüend sich bis an Bode neige

Es isch würklich traumhaft, die Landschaft im Tirol

Mir fühled eus alli in Seefeld wohl

Viellicht chönned mir die nächschte Täg doch na Sunne tanke

Und Seefeld bliebt …. Im Schnee versunke



Wie immer gits en üppige Znacht

Seefeld wämmer emol teschte by Nacht

Die Schneeskulpture wämmer nöd verpasse

Mir chönd es anders mal wieder spiele und jasse

Die ganz Woche händ Künschtler gschaffe dra

Jede wott die schönschti Figur ha

Mit eme gmüetliche Umtrunk gaht de Abig verbi

Echli Musig und Gsang mit echli Nostalgie



Es isch Frytig, ich lueg use, s’Wätter isch immer na s’gliche

Optimistisch tuen ich glich Sonne-Creme istriche

d’Sunne wird hüt ganz sicher cho

Ich wott ja kein Sunnebrand übercho

Nach em Zmorge tuet de René informiere

Mir wänds doch namal probiere

Mit em Bus uf Leutasch z’gah

Hoffentlich laht er eus am Bahnhof nid wieder stah

Bi Schneefall, aber griffigem Schnee

Wandered mir um de Weidachsee

Im Forellenhof wird so en grossi Uswahl a Fisch abote

Da isch es würklich fascht verbote

Schnitzel oder Kottlet z’ässe

Fascht alli wänd doch die feine Forelle gniesse

Uf dem Rückweg gsend mir au vieli Schneeskulpture

De Bus tuet eus wieder zrugg uf Seefeld füehre

De Sigi fahrt au mit eus uf Seefeld zrugg

Wie viel Kilometer uf de Langlaufski leit er die ganzi Woche zrugg?

Ihm muess me würklich es Chränzli winde

Jede Tag uf de Langlaufski – en ganz en Gschwinde!



Am Samschtigmorge, ganz ungwohnt

Ich gseh blaue Himmel am Horizont

Scho isch es euse letschti Ferietag

Jedes cha mache was es mag

Em René und de Monika isch au en Ruhetag z’gönne

Und mir alli hoffed doch na emal uf d'Sonne



Ich gniesse de Tag für mich ganz elei

Zmittag wott ich is Hotel hei

Luege, wer das Jahr d’Streiff tuet günne

Em Beat Feuz möchted mir das gönne

Aber en Dütsche isch nochli gschwinder

De Feuz als Zweite, ganz wenig dehinder

Er staht aber immerhin uf em Podescht

In Kitzbüehl gits jetz sicher es grosses Fescht



Au in Seefeld isch es Skifest los

En huufe Lüt, fascht wie d’Züri a de Bahnhofstrass

Die einte tüend numme echli flaniere

Die andere a de Schneebare öppis onsumiere

d’Chind händ de Plausch, tummlet sich im Schnee

Alli wänd die schöne Skulpture namal gseh

Am Gschwandtkopf gsehn ich sogar Life es Skiränne

d’Fahrer tuen ich aber nöd känne

Jedes verbringt irgendwie de freii Tag

Wer wo gsi isch? Ich mach kei Umfrag



Jetzt sitzed mir s’letscht mal zäme bimene Apero

Ich selber bin glücklich und froh

Dass ich mit Eu ha dörfe die Ferie verbringe

Und möchti au vo minere Site de Dank a-bringe

Bsunders em René und de Monika

Sie händs mit de Wanderige organisiere nöd immer eifach gha

Aber trotz viel Schnee und wenig Sunne isch es e super Woche gsi

Nume allzu schnäll isch die Zit verbi

Gärn chumi s’nächschti Jahr wieder mit

Danke de Wandergruppe Chum und mach mit

Helene Adler