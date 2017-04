CHUMM, SING MIT

Als Gastsänger ein Projekt im Regi-Chor Muri mitsingen

Gesang verschönt das Leben, Gesang erfreut das Herz

Unser Chor wurde 1979 als Jugendchor gegründet und 1990 in Regi-Chor umbenannt. Seit 1994 wird er von Beatrice Klausner-Hübscher geleitet. Wir pflegen den Gesang, Konzertauftritte und das gesellige Beisammensein.

Neue Sängerinnen und Sänger sind immer herzlich willkommen. Es braucht dazu keine besondere Gesangsausbildung. Freude am Singen ist das Wichtigste. Unser Repertoire beinhaltet Gospels, Hits, Musicals oder Evergreens.

Für unser neues Projekt im Frühling 2018 werden wir Lieder zum Thema „Dor’s Johr“ einüben. Hits wie Somewhere over the Rainbow, Mas que nada, California dreaming, Heimweh noch de Bärge usw. werden in unserem Konzertprogramm zu finden sein. Begleiten wird uns die bewährte, langjährige Begleitband mit Michael Stierli (Piano), Daniel Klausner (Gitarre), Claudio Berger (Bass) und Peter Bittel (Schlagzeug). Die Konzerte finden am Samstag 3. März um 19.30 Uhr und am Sonntag 4. März um 17 Uhr statt.

Besonders im Chor macht das Singen Freude; es entspannt, lässt den Alltagsstress vergessen, beruhigt, macht glücklich, stärkt Körper und Geist. Dies sind nur ein paar Vorzüge des gemeinsamen Singens.

Versuchen Sie es auch. Sie können jetzt noch einsteigen. Wir freuen uns, Sie zu unserem Projekt begrüssen zu dürfen. Besuchen Sie doch unverbindliche eine Schnupperprobe am Donnerstag 4. Mai 2017 um 20 Uhr im Pfarrsaal der kath. Kirche Muri AG. Wir proben regelmässig einmal pro Woche von 20 – 22 Uhr.

Auch unser traditionelles Adventssingen haben wir in unserer Jahresplanung berücksichtigt. Es wird am 10. Dezember 2017 stattfinden.

Im Jahr 2019 dürfen wir Jubiläum feiern. Unser Chor darf dann auf sein 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Zu diesem Anlass werden wir Konzerte für November 2019 planen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, bei einem unserer nächsten Konzerte mitzusingen, nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt auf. Präsidentin Erika Schober info@regi-chor.ch.