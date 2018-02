Feierstimmung an der 99. GV des Chortett, Gemischte Chor Rheinfelden. Seit etwas mehr als einem Jahr boomt das Chortett sogar über die Grenze. Der Erfolg lasse sich auf die konsequente Umsetzung der Vereinsstrategie zurückführen. Ein grosses Dankeschön gebühre Dirigentin Ana Maria Fonseca Núñez, welche es schaffte, die Neuen innerhalb kürzester Zeit auch musikalisch zu integrieren. Der Mitgliederbestand hat sich seit dem Tiefststand Mitte 2016, auf aktuell 20 aktive Sängerinnen und Sänger, mehr als verdoppelt. Die Erfolgswelle, auf welcher der Verein derzeit reitet, geht zu einem beachtlichen Teil auf das Konto verstärkter Öffentlichkeitsarbeit. Der Verein wird in Rheinfelden und Umgebung wahrgenommen, so waren sich alle einig.



Offene Stelle

Eine Ergänzung gab es im Vorstand. Neben Bernadette Häusler (Präsidentin), Miriam Hofer und Monika Green wurden neu Jessica Eltz als Aktuarin und Jo Peeters für das Resort Kommunikation & Marketing in den Vorstand gewählt. Nach den Sommerferien wird es einen Dirigentenwechsel geben. Der Verein sucht eine qualifizierte Persönlichkeit um die montags stattfindenden Proben zu leiten.



Ein Chorprojekt für Alle

Beim Chortett kann man jederzeit einsteigen. Das Chorprojekt «SingstDu?#WeDo» macht den Einstieg aber einfacher. Das Liederprogramm ist für alle neu und wir arbeiten gemeinsam unter Leitung von Ana Maria auf das Abschlusskonzert am Mittelalterfest am Wochenende vom 23./24. Juni 2018 zu. Alle sind herzlich eingeladen zum Mitsingen.