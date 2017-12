Pünktlich zum 3. Advent füllte sich die reformierte Kirche in Seon mit vielen frohgestimmten, jungen Familien, Kindern und weiteren Gottesdienst-Besuchern.

Als die ersten Töne des Eingangspiels erklangen, verstummten auch die letzten Gespräche. Die Gospelkids begleiteten den Gottesdienst mit fröhlichen und besinnlichen Liedern. Ein paar mutige Kinder trauten sich sogar ein Solo zu singen. Begleitet wurden die Kinder vom Pianisten Marc Urech.

Pfarrer Jürgen Will las die traditionelle Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas Evangelium vor. Die zweite Geschichte handelte von einem kleinen Jungen, der im Krippenspiel den bösen Wirt spielen sollte und dies einfach nicht konnte. Er erbarmte sich Maria und Josef immer wieder und bot ihnen ein freies Zimmer an.

Während den Beiträgen der 19 Gospelkids wurden Kinder hoch gehoben, damit auch diese einen Blick auf das Geschehen werfen konnten. Andere Kinder tanzten im Gang oder liefen nach vorne um alles besser sehen zu können.

Zum Abschluss sangen Kinder und Gemeinde gemeinsam Stille Nacht, heilige Nacht.

Und bevor man sich auf den Heimweg machte, konnte man sich mit warmem Punsch und leckerem Lebkuchen stärken. Schnell war das rege Treiben vorbei und auch in der Kirche erloschen die letzten Lichter.