Endlich ist es wieder soweit: Sommerzeit ist Festivalzeit! Das ganze Jahr über haben wir ungeduldig darauf gewartet, uns wieder in die Menge stürzen zu können, gemeinsam mit coolen Bands zu unseren Lieblingssongs zu rocken und uns in der tanzenden Menge zu verlieren. Du bereitest dich gerade auf das nächste Festival vor? Dann solltest du jetzt auf keinen Fall weiterklicken! Denn wir haben hier die ultimative Checkliste zusammengestellt, damit du dich voll und ganz auf das Line-up konzentrieren kannst!

Das Wichtigste vom Wichtigen

Klar, daran denkst du wahrscheinlich selber, aber wir wollen diese drei Basics dennoch zur Sicherheit nochmal erwähnen:

Festival-Tickets – damit der Spaß nicht schon zu Ende ist, bevor er überhaupt beginnt!

Geld – die Schlangen an den Geldautomaten sind für gewöhnlich endlos lang, verlier also keine wertvolle Festival-Zeit.

Ausweis – oft wird bei Festivals aus verschiedensten Gründen danach gefragt, also nicht vergessen! Wichtig: Trag deinen Ausweis immer bei dir! Oft werden bereits am Eingang bedruckte Schlüsselbänder verteilt, pack ihn also am besten in eine Ausweishülle und häng ihn dir um den Hals, dann geht er auch garantiert nicht verloren.

Camping-Basics

Kauf dir eine Camping-Ausrüstung, die du so richtig toll findest. Ein gutes Zelt hält gleich mehrere Festivals durch, und vielleicht geht’s beim nächsten Urlaub ja zum Campen? Was du also brauchst:

Ein Zelt – und zwar nicht zu klein! Auch wenn ihr nur zu zweit seid, zusätzlicher Platz ist immer gut, ob für Taschen oder für eine unvorhergesehene Festival-Bekanntschaft. Ein heißer Tipp: Üb vor dem ersten Ausflug mit dem Zelt das Aufstellen bereits zuhause, dann kommt es vor Ort zu keinen Komplikationen.

Eine Taschenlampe – damit man beim Pinkeln-Gehen in der Nacht nicht über die anderen Festival-Besucher stolpert.

Einen Hammer – damit ihr die Heringe auch ja tief genug in den Boden bekommt und das Zelt nicht wegfliegt, während ihr am Feiern seid.

Klebeband – man kann ja nie wissen…

Für süße Träume

Guter Schlaf ist die Voraussetzung für einen wunderbaren Tag. Bei Festivals werden dafür grundsätzlich dieselben Dinge benötigt, die man beim „normalen“ Camping ebenso braucht:

Ein Schlafsack – nicht zu warm und nicht zu kalt sollte er sein. Am gemütlichsten ist meist ein Modell, bei dem man den Reißverschluss öffnen kann, denn so kann man die Temperatur etwas regulieren.

Eine Matte – eine gemütliche Matte als Schlaf-Unterlage ist unverzichtbar! Besonders praktisch sind Matten, die sich selbst aufblasen, denn diese sind relativ kompakt und können leicht transportiert werden, sind aber um einiges gemütlicher als die klassischen Iso-Matten!

Ohrstöpsel – ohne sie wird es auf einem Festival vermutlich eher schwierig mit schlafen.

Ein Kissen – oder auch nicht. Zusammengerollte Handtücher oder Pullis erfüllen im Notfall auch ihren Zweck.

Last but not least: die Kleidung

Keine Sorge, wir werden dir hier nicht sagen, was du anzuziehen hast. Deshalb hier nur kurz und knapp eine Liste mit den Kleidungsstücken, die dir dabei helfen, dein Festival-Erlebnis so richtig zu genießen: Eine wasserfeste Jacke, ein kuschelig-warmer Fleecepulli, Hosen aus schnell trocknenden Materialien, gemütliche Schuhe, eine Kopfbedeckung als Schutz gegen die Sonne und ausreichend frische Socken zum Wechseln.

Das wars auch schon mit unseren Tipps – viel Spaß beim Feiern, genieß es!