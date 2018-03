Die Büttiker Schnurballerinnen hatten am Samstag in Birr allen Grund zum Feiern. Um 3 Uhr morgens wurden sie zur Siegerin der 20. Schnurball Night gekürt. Das letzte Mal war dies im Jahre 2015.

Entgegen anderer Jahre gab es dieses Mal keine Kategorien. Die anwesenden 17 Mannschaften wurden gezogen und so auf die drei Spielfelder verteilt. In der Vorrunde gewannen wir alle Spiele ausser ein Unentschieden und ein Spiel verloren wir gegen die zweitklassierten Boswilerinnen. In der Rückrunde spielten wir trotz Müdigkeitserscheinungen spannende Spiele und gewannen diese auch souverän. Die Häggliger Frauen kamen auf den dritten Platz. So blieben die vorderen Ränge in der näheren Umgebung.