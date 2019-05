An Tagen wie diesen…

…wünscht man sich Unendlichkeit. So erging es am letzten Sonntag den Schnurball Frauen aus Büttikon. In der Sporthalle Suhrenmatte in Buchs traten 15 Mannschaften zur 23. Aargauer Meisterschaft im Schnurball gegeneinander an. Für die Büttiker Frauen war dieses Turnier das einzig unerfüllte Ziel, das sie schon so lange anstrebten, um zuoberst auf dem Podest stehen zu dürfen. Und so beschlossen sie, alles zu geben, und kämpften sich von Match zu Match bis am Schluss mit nur einem Verlustspiel und einem Unentschieden, gut durch. Das letzte Spiel gegen Turgi war wie letztes Jahr entscheidend und sehr anspruchsvoll. Aber dieses Jahr klappte es und die Büttiker Frauen besiegten Turgi und holten sich den wohlverdienten Pokal nach Hause.