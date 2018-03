Der Handel mit Haaren ist mittlerweile ein Milliarden-Geschäft und wird auf zahlreichen Kontinenten betrieben. Die Gründe für den Verkauf von Haaren können unterschiedlich sein. Meistens benötigen die betroffenen Personen Geld. Außerdem versuchen Haarhändler ihre Bezugsquellen geheim zu halten, um sie nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Trotz großer Geheimhaltungsversuche ist der Haarhandel ein bekannter Wirtschaftszweig geworden. Kunden wollen, dass ihr Haar für ihr eigenes gehalten wird.



Welches Muster verfolgt der globale Haarhandel?

Im Prinzip werden die gleichen Muster wie bei anderen Industriezweigen verfolgt. Ständig wird nach billigen Arbeitskräften gesucht. Perücken beispielsweise wurden bereits in den 90ern in kleinen Teilen Europas und Amerikas produziert. Das meiste stammte aus den europäischen Regionen. In Laufe der Zeit verschob sich die Produktionsstätte in Ländern wie China oder Südkorea. Da die Arbeitskosten stiegen wurden billigere Arbeitskräfte benötigt, welche in Afrika gefunden wurden.



Wie entstand der globale Haarhandel?

Wie bereits erwähnt ist der Hauptgrund Armut. Aufgrund von wenig Geld und Besitz lassen sich viele Menschen in armen Ländern ihre Haare schneiden, welche sie anschließend verkaufen. Der größte Anteil an Haaren sammelt sich an Orten wie Asien. Neben der Armut spielen auch religiöse Institutionen eine Rolle beim Haarwandel. Mittlerweile zählen hinduistische Tempel zur wichtigsten Einnahmequelle.



Gibt es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Haartypen?

Bereits im 19. Jahrhundert wurde versucht Bevölkerungen aufgrund ihrer Hautfarbe einzuordnen. Das gleiche gilt auch für die Haarbeschaffenheit. In der heutigen Zeit verleihen Haare Schönheit. Viel Wert legt die Industrie auf nicht behandelte Haare, welche auch z.B für Extensions aus Echthaar. Äußerst beliebt sind hellbraunes und blondes Haar, da wenige in Europa bereit sind ihre Haare zu verkaufen.



Werden Haare als Rohstoff betrachtet?

Zwar zählen Haare zu den Rohstoffen, dennoch stammen sie von Menschen. Kleidung aus Tierhaaren halten viele für selbstverständlich. Nichtsdestotrotz hat der Gedanke an Menschenhaaren eine verstörende Wirkung. Haare sind eine private Angelegenheit und etwas Intimes. Trotzdem hat sich aus diesem Geschäft ein großer Zweig entwickelt, der täglich auf der Suche nach neuen Haaren für ihre Kunden ist.