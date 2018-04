Corinne Schaad zeigt gegenwärtig im Museum Attiswil eine Auswahl ihrer Bilder und Objekte zum Thema Farben, Formen und Licht. Die in Langenthal geborene und in Schwarzhäusern aufgewachsene Künstlerin wohnt und arbeitet heute in Muri bei Bern.

Der Künstlerin sind die Nähe und der Bezug zur Natur sehr wichtig. Dabei spielen Farben, Formen und Licht eine wichtige Rolle. Corinne Schaad experimentiert mit verschiedensten Materialien wie Modelliermassen, Marmormehl, Airbrushfarben, Powertex und Acrylfarben. Als Inspiration beim Arbeiten dienen ihr Bilder aus dem Alltag oder von Reisen sowie die Farben, Formen und das Licht der Natur.

Die Ausstellung ist Museum Attiswil ist noch am Wochenende vom 14./15. April jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Künstlerin ist anwesend. ps