Die FDP Biberist hat letzte Woche zum Dialog eingeladen. Dass der Themenabend in der Biberena durchgeführt wurde, war kein Zufall, ist die Biberena doch ein wichtiges Puzzleteil im Gebiet Biberist Ost. Der Ortsparteipräsident, Konrad Gisler, führte direkt in die Thematik ein: Biberist Ost – zentrumsnah, ein interessantes Gebiet mit grossem Entwicklungspotenzial, mit Bahnhof an den öffentlichen Verkehr angebunden, mit freien Arbeitsplatzflächen - vielleicht bald auch Wohnflächen - auf dem ehemaligen Papieri-Areal, mit Anstoss an die Emme und das Naherholungsgebiet, mit einem Eventlokal und Gastronomiebetrieben. Trotzdem ist in diesem Teil von Biberist derzeit leider nicht allzu viel los. Viele Biberisterinnen und Biberister kommen nur selten auf diese Seite der Emme, findet das Dorfleben doch grundsätzlich auf der anderen Seite statt.

Was brauchen wir noch, damit Biberist Ost zu einem Dreh- und Angelpunkt wird, wo Leben, Kultur und Begegnung stattfinden können?

Genau das wollte die FDP wissen und lud die Projektinitiatoren Michele Muccioli, Arealentwickler der HIAG/Papieri, Peter Bobak, Projektleiter der BLS AG und Thomas Frei, Inhaber der Biberena ein. Vertreter von Seiten der Gemeinde waren Uriel Kramer, der Präsident der Bau- und Werkkommission, Jan Noordtzij Mitglied der Denkmalpflegekommission sowie die FDP-Fraktion des Gemeinderates. Die interessierten Teilnehmer wurden vorab kurz über die jeweiligen Projekte orientiert und konnten sich anhand von Bildern und Plänen einen Eindruck vom zukünftigen BLS-Bahnhof sowie vom HIAG-Areal verschaffen. In der anschliessenden Diskussionsrunde wurden die Anliegen der Bevölkerung an Biberist Ost wie auch die Schnittstellen und mögliche Synergien der einzelnen Areale diskutiert.

Der Abend zeigte einmal mehr, dass es sich lohnt, mit allen Akteuren an einen Tisch zu sitzen und Biberists Entwicklung über die Parzellengrenzen hinaus aus der Vogelperspektive zu betrachten. Die FDP Biberist ist fest der Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir uns für eine Arbeitsgruppe für Gemeindeentwicklung einsetzen, die sowohl die bauliche als auch die gesellschaftliche Entwicklung in Biberist gesamtheitlich und konzeptionelle vorantreibt und begleitet - über Standortförderung, Ortsplanung und Legislatur hinaus.

Auf diesem Weg möchten wir uns herzlich bei allen Teilnehmenden bedanken. Es war ein gelungener Anlass. Wir werden die gesammelten Ideen und Vorschläge gerne mitnehmen und in unsere politische Arbeit einfliessen lassen. Ein besonderer Dank gebührt unseren Gästen für den Einblick in ihre Arbeit sowie das grosszügige Zurverfügungstellen der Biberena und dem spendierten Apéro.

Für die FDP Biberist

Sabrina Weisskopf & Manuela Misteli-Sieber