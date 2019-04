Bettina Lutz Güttler jetzt in den Gemeinderat und als Frau Gemeindeammann wählen



Ich wähle Bettina Lutz als Nachfolgerin von Aline Schaich. Sie kennt sich als ehemalige Einwohnerratspräsidentin bestens in der Gemeindepolitik aus. Sie engagiert sich in verschiedenen Bereichen für die Gemeinde. So war sie als Präsidentin massgeblich beteiligt am Aufbau der Kita «Strübelihuus». Heute ist sie als Mitglied des Stiftungsrates «Gässliacker» für das Alters – und Pflegezentrum mitverantwortlich. Mit ihrer Erfahrung aus der Privatwirtschaft als Juristin ergänzt sie den Gemeinderat ideal.

Schreiben sie Bettina Lutz Güttler als Nachfolgerin von A. Schaich und zusätzlich den Namen «Bettina Lutz Güttler» als Frau Gemeindeammann auf ihren Wahlzettel.

Anna Katharina Hess

Einwohnerrätin Obersiggenthal, BDP