Die Wohn- und Standortqualität unserer Gemeinde sollen erhalten und gefördert werden. Bettina Lutz Güttler wird sich hierfür einsetzen. Zufriedene Einwohner, die vermehrte Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem Gewerbe sowie die gute Dienstleistungsorientierung der Verwaltung liegen ihr am Herzen. Die Themen "Vereinbarkeit von Familie und Beruf" (Gründung Tagesstrukturen Obersiggenthal) wie auch "Alter und Gesundheit" (Mitglied Stiftungsrat Zentrum für Alter und Gesundheit) erweitern ihren Leistungsausweis. Ihr Engagement reicht durchaus weiter. Als Mitglied über acht Jahre im Einwohnerrat, davon zwei Jahre als Präsidentin, weiss sie, dass ein ausgeglichener Finanzhaushalt unabdingbar ist. Ich habe Bettina als zielstrebige Person kennengelernt. Sie geht ihre Aufgaben sachlich und mit Bedacht an. Deshalb wähle ich am 19. Mai Bettina Lutz Güttler zweimal - sowohl als Gemeinderätin als auch als Gemeindeammann.

Ursula Spinnler, Mitglied Einwohnerrat Obersiggenthal