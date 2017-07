CRC. Über 850 Personen besuchten am Freitag, 30. Juni 2017, die stimmungsvolle Berufsmaturfeier der Berufsschule Aarau (bsa). Mit dabei: Regierungsrat Alex Hürzeler, der die Grussbotschaft des Regierungsrats überbrachte.

223 Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden nahmen in diesem Jahr an den anspruchsvollen Prüfungen teil. 215 davon schlossen erfolgreich ab. Sie absolvierten entweder eine berufsbegleitende Ausbildung oder besuchten die Schule nach der Berufsausbildung im Vollzeit- oder Teilzeitmodell. Das Berufsmaturitätszeugnis kann nur in Zusammenhang mit einem Berufsabschluss erworben werden.

Paul Knoblauch, Rektor der bsa, erinnerte daran, «dass die Dualität diesen Ausbildungsweg besonders anspruchsvoll macht, da gleich zwei Hürden übersprungen werden müssen. Wer diese schafft, wird zu einem wertvollen Mitglied der Arbeitswelt und zur studierfähige Person mit Option auf eine höhere Ausbildung.»

Bildungsdirektor Alex Hürzeler gratulierte im Namen der Aargauer Regierung: «Wir danken Ihnen, dass Sie diesen Weg beschritten haben. Geniessen Sie diesen wunderbaren Moment. Das duale Bildungssystem ist ein Schweizer Erfolgsmodell. Dies wird heute Abend erneut bestätigt. Wirtschaft und Gesellschaft erhalten bestens qualifizierte Nachwuchskräfte und Sie dürfen sich über erstklassige Zukunftsperspektiven freuen.»

Dr. Daniel Eckmann, ehemaliger Goalie der Schweizer Handball-Nationalmannschaft und persönlicher Berater von alt Bundesrat Kaspar Villiger zeigte in seinem packenden Referat auf, dass sich die Menschen den neuen Gegebenheiten ständig anpassen müssen: «Digitalisierung, neue Kommunikationsmittel und Technologien sorgen für permanente Veränderungen. Diese müssen Sie auf Ihrem weiteren Weg adaptieren.»

Strahlende Gesichter bei der Zeugnisübergabe

Konrektor Patrick Bläuenstein, übereichte die Diplome klassenweise an die überglücklichen Absolventen. Mit den Bestnoten schlossen ab:

Berufsmatura 1 (berufsbegleitend in drei oder vier Jahren)

Julia Zimmermann, Dottikon, 5.4

Johannes Schading, Ehrendingen, 5.4

Rahel Häfliger, Aarau, 5.5

Veronika Schneiter, Waltenschwil, 5.5

Luzia Rohrer, Aarau, 5.5

Berufsmatura 2 (Ein Jahr Vollzeit oder zweijähriges Modell)

Julian Liechti, Aarau, 5.4

Steven Mathis, Oberlunkhofen, 5.4

Roman Merz, Zetzwil, 5.4

Severin Wirz, Rombach, 5,4

Ronja Oppiller, Holderbank, 5.8

Den Abschluss der eindrücklichen und unvergesslichen Feier machte ein Open-Air-Apéro beim Schulhausbrunnen, bei dem sich Absolventen, Eltern, Lehrmeister und Lehrer über die erreichten Ziele freuten und auf die Zukunft anstiessen.