Berger Schwingfest Oftringen_ Samstag, den 02. November 2019

PA/ Für 43 Kinder wurde das Möbelhaus Berger in Oftringen zu einem Schwingplatz umgebaut. Der Jungschwingerwettkampf mit dem Schwingclub Lenzburg, Langenthal und Zofingen wurde in drei Kategorien durchgeführt. Die Jüngsten, die in die Zwilchhosen stiegen, hatten Jahrgang 2012- 2014, die Piccolo Gruppe. Kurzweilig und reibungslos verlief der Anlass mit den Zofinger Vereinsmitgliedern die im Einsatz standen über die Bühne. Die Geschäftsleitung wirkte tatkräftig mit bei der Siegerehrung. Herzliches Dankeschön!

Schlussgänge:

Jg. 2012-2014 Felder Marco gegen Läubli Magnus. Nach einem Intensiven Gang gewinnt Läubli Magnus.

Jg. 2008- 2011 Steffen Leon gegen Häflinger Nicola. Häflinger Nicola gewinnt.

Jg.2004- 2007 Kulmer Nick gegen Lüscher Sinisha. Lüsher Sinisha gewinnt nach kurzer Gangdauer.