Beinahe 20 Teams kämpften am Mittwoch in Suhr um den CS-Cup-Finaleinzug in Schwaderloch. Von den widrigen Wetterbedingungen ließen sich die Schülerinnen und Schüler am kantonalen Fussballturnier definitiv nicht beeinflussen. Im Gegenteil, die Teams waren hoch motiviert und zeigten unter dem nicht nachlassenden Regen ihre bestmögliche Fussballleistung.

Sieger

Die Spreitenbacher konnten dank dem knappen, aber verdienten Sieg (2:1) gegen Wohlen den Pokal entgegennehmen. Somit gelang ihnen der Finaleinzug. Mitte Juni werden die Schweizermeistertitel im Schulfussball auf den Sportanlagen St.Jakob in Schwaderloch vergeben.

Das Finale

Die Spannung war alles andere als klein. Schon als der Schiedsrichter die Partie anpfiff, boten beide Teams Vollgas-Fussball, lieferten sich packende Zweikämpfe und suchten - wann immer es ging - den Weg nach vorne. Besonders Wohlen setzte den Gegner zu Beginn mit hoher Intensität unter Druck und machte es den Spreitenbachern bei jedem Ballkontakt schwer, einen Passempfänger zu finden. Somit gingen die Wohlener schon früh mit 1:0 in Führung. Doch wenige Sekunden später fanden die Spreitenbacher besser ins Spiel und konnten den Ausgleich erzielen. Zum entscheidenden Elfmeter kam es dann, als der Verteidiger von Wohlen den gegnerischen Stürmer foulte und ihn beleidigte. Der Mittelfeldspieler von Spreitenbach nahm den Ball in die Hand und setzte ihn auf den Elfmeterpunkt. Die Spannung im Publikum wurde immer grösser. Alle Augen waren auf den Schützen gerichtet. Mit viel Gefühl platzierte der Spreitenbacher den Ball in die linke untere Ecke und nun hatte sein Team alle Trümpfe in der Hand! Das Spiel neigte sich dem Ende zu. Die Frage, die sich alle Spielenden und Zuschauenden zu diesem Zeitpunkt stellten, lautete: Schaffen es die Wohlener noch rechtzeitig einen späten Ausgleich zu erzielen? Nachdem der Mittelfeldspieler von Wohlen bei der letzten Grosschance nur den Pfosten getroffen hatte, endete die ereignisreiche Partie.