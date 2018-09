61 reisefreudige Seniorinnen und Senioren der Silberdistel Trimbach und der Sidemätteli-Stubete Winznau trafen sich Ende August zur jährlichen Ausfahrt. Mit dem Doppelstöckerbus fuhren die Besucher bei schönstem Sommerwetter gut gelaunt los. Vorbei ging es an 6 Seen und über den Brünig. Es gab unterwegs so viel zu entdecken, dass der Hunger bei allen gross war, als um die Mittagszeit die Chemihütte oberhalb Aeschi erreicht wurde. Ein feines Essen mit Suppe, Salat, Kartoffelstock und Braten sowie der grandiose Blick auf den Thunersee liessen keine Wünsche offen.

Nach einer kurzen Mittagspause und dem Gruppenbild ging die Fahrt weiter durch's liebliche Emmental und wieder der Heimat entgegen. Das wunderbare Wetter, die gute Organisation der Ausfahrt durch Esther Hottiger, die regen Gespräche unterwegs und die vielen landschaftlichen Schönheiten machten die Reise zu einem besonderen Erlebnis.

Ueli Steiner