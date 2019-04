Die Kolibri-Kinder der reformierten Kirche Seengen fanden sich am Mittwochnachmittag zu einem kurzweiligen Bastelnachmittag im Kirchgemeindehaus ein. Rund 30 Kinder und viele motivierte jugendliche und junggebliebene Helfer liessen ihren kreativen Künsten freien Lauf und halfen so bei den Vorbereitungen zur Mitgestaltung des Ostergottesdienstes. Die letzten Arbeiten finden am Ostersamstag statt und dürfen natürlich auf keinen Fall fehlen: Es werden mithilfe fleissiger Kinder viele Ostereier gefärbt.

Am Ostersonntag, um 10 Uhr, werden nebst der Erzählung der Ostergeschichte unter Mitwirkung der Kolibri-Kinder auch traditionell die neuen Osterkerzen für Egliswil und Seengen zum ersten Mal entzündet. Kommen Sie, und hören und sehen Sie die Ostergeschichte, und verbringen Sie anschliessend bei Kaffee und „Eiertütsche“ im Kirchgemeindehaus Seengen einen friedlichen Einstieg in den Ostersonntag.