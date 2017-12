Auch dieses Jahr fand der traditionelle Bänzenjass im Restaurant Metzgerhalle statt. 20 Jasser vom MTV und von der befreundeten Männerriege der ASS stellten sich dem sportlichen Wettkampf. Es wurde gejubelt, geseufzt, die Hände verworfen oder einfach nur geschwiegen, wenn die Karten nicht so waren wie gewünscht oder der Jasspartner nicht so spielte wie erwartet. Aber alles lief immer in einem sehr fairen Rahmen ab.

Nach fünf Runden wurden die vom Metzgerhalle-Wirt Andy spendierten Spaghetti serviert und in Erwartung der Rangverkündigung so richtig genossen.

Die Rangliste enthielt dann doch einige Überraschungen und es zeigte sich, dass nicht alles nach Papierform gelaufen war. Der Präsident, Heinz Waldmeier, konnte jedem Teilnehmer einen Bänz und eine Wurst überreichen. Die Männer auf dem Podest – Melchior Moser vor Kurt Streit und Franz Saner (die beiden letzteren waren letztes Jahr schon auf dem Podest) erhielten dazu eine gut dotierte Bernerplatte.

Ein Anlass, der schon seit Jahrzehnten im Kalender des MTV steht und auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg war. Alle Teilnehmer konnten unter Seinesgleichen einen kameradschaftlichen Nachmittag verbringen.