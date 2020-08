Ausstellung im Landhaus Solothurn

Wieder einmal präsentieren Kunstschaffende aus der Region in der Säulenhalle des Landhauses in Solothurn ihre neusten Werke. Die Gruppe besteht seit über 20 Jahren und bietet den Teilnehmenden eine Plattform für Ausstellungen. Seit 2011 liegt die Organisation in den Händen von Ulrich Troesch aus Solothurn. Bedingt durch einen stetigen Wechsel der Teilnehmenden bleibt die Ausstellung immer lebendig und die Akzente ändern von Jahr zu Jahr. Die mannigfaltige Ausstellung zeichnet sich durch die Einzigartigkeit der verschiedenen Teilnehmenden aus. Das breite Spektrum reicht von naturalistischen Gemälden bis zur abstrakten Malerei; von Aquarell über Oelbilder bis zu Collagen aus verschiedenen Materialien.

Vom 19. bis 27. September zeigen folgende Künstlerinnen und Künstler ihre neuesten Kreationen: Die Solothurner Martin Tresch und Ulrich Troesch, aus Subingen dabei ist Cornelia Montei. Der Biberister Godi Tresch, Berti Marti aus Bellach und Rosa Gasche von Kriegstetten sind in der Gruppe. Aus Bettlach, und schon lange dabei, ist Elisabeth Kocher.Solothurn. Aus Oberbipp stammt Brigitte Willener, aus Kerzers kommt Casimera Romi Wyler und in Lüterkofen ist Erwin Strausak wohnhaft

Eine Vernissage wird es wegen Corona nicht geben, dafür gibt es ein kleines Eröffnungskonzert mit der Flötistin Silvia Scatazzini und dem Gitarristen Daniel Hoffmann am Eröffnungstag (19. Sept.) um 10.00 Uhr in der Säulenhalle des Landhauses Solothurn.

Die Öffnungszeiten sind:

19. / 20 Sept. 10.00 - 17.00 Uhr

23. bis 25. Sept. 14.00 - 19.00 Uhr

26. / 27. Sept. 10.00 - 17.00 Uhr