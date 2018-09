In aller Herrgottsfrühe trafen sich die ersten Wanderinnen und Wanderer am Mittwoch, August beim Bahnhof Killwangen. Grund dazu war eine fast zweieinhalbstündige Anreise ins Glarnerland. Mit der S-Bahn und dem Postauto fuhr man nach Plätz ans hintere Ende des Klöntalersees. Nach einigen Erklärungen durch Ruedi Kalt vom Leiterteam, zur Entstehung und Geschichte des Sees, wurde zur Wanderung gestartet. Und nun ging es auf einem abwechslungsreichen Uferweg auf der rechten Seeseite Richtung Damm beim Rhodannenberg. Der Weg führte vorbei an schroffen Felswänden, steilen Uferpartien und lieblichen Sandstränden. Beim Wasserfall Dangellaui legte man eine Pause ein stellte sich vor, wie das nun dürftige Rinnsal bei grossem Regen herabdonnern würde. Nach etwas über zwei Stunden Wanderzeit traf man im Restaurant Rhodannenberg ein, wo auf der Gartenterrasse bereits zum Mittagessen aufgedeckt war. Nachdem alle einen Sitzplatz gefunden hatten, wurde das Landsgemeinde-Menu, Glarner Kalberwurst mit Zwiebelsauce, Kartoffelstock und Zwetschgenkompott serviert. Zum Abschluss bestellte man sich noch einen Kaffee und schon wurde zur Nachmittags-wanderung aufgerufen. Kurz nach Abmarsch folgte der Einstieg ins wild romantische Löntschtobel. Einmal links und einmal rechts vom Bach wanderte man auf einem, zum Teil recht steinigen Weg ins Tal hinunter und konnte die wilde Natur und die zahlreichen Zeugen von Bergstürzen bestaunen. Im unteren Teil ging es auf dem Löntsch-Uferweg weiter, vorbei am Kraftwerk und zahlreichen alten Industriebauten zum Bahnhof Netstal. Dort angekommen, reichte die Zeit gerade noch für einen kleinen Umtrunk im nahe-gelegenen Bahnhofrestaurant. Müde, von der recht langen Wanderung, stieg man bald darauf in die S-Bahn ein und fuhr, mit Umsteigen in Zürich, in der total überfüllten S3 zurück nach Killwangen-Spreitenbach.

Wandergruppe Spreitenbach.