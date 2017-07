Eine Stunde nahm sich Frau Botschafterin Andrea Rauber Saxer in Sarajevo Zeit für die Schüler der 4. Realklasse aus Niederlenz. Die in Brugg aufgewachsene Diplomatin erzählte den Jugendlichen anschaulich aus ihrem Berufsalltag in Bosnien-Herzegowina. Auf besonderes Interesse stiessen die vielfältigen Friedensprojekte der Schweiz im schulischen sowie kulturellen Bereich. Wie beispielsweise die Förderung gemischt ethnischer Schulen oder Musikbands.

Dieses Engagement tut not. Hautnah lernten die Niederlenzer Schüler und Lehrer auf ihrer Reise nach Kroatien und Bosnien-Herzegowina die Folgen des Krieges kennen. Vor Ort erlebten sie die nach wie vor aufgeheizte nationalistische Stimmung sowie die politischen Separationsbestrebungen von bosniakischen, kroatischen und serbischen Gruppierungen.

In Mostar besuchten die Aargauer Jugendlichen die ethnisch gemischte Schule JU "Šesta Osnovna Škola". Herzlich wurden sie von den Schülern der 7. und 9. Klassen der Deutschlehrerin Alisa Trbonja-Kahriman empfangen. Sowohl Schüler als auch Lehrpersonen freuen sich auf die Weiterführung des gegenseitigen Austauschs, sei es auf Facebook, per WhatsApp, oder als nichtdigitale Briefreundschaft. Und wer weiss, vielleicht klappt nächstes Jahr der Gegenbesuch der bosnischen Schüler mitsamt Lehrerin Alisa Trbonja-Kahriman in der Schweiz.