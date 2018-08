Mit diesen und anderen vielen schönen Worten begrüssten Frau Regula Raka (EK-Lehrerin) und Frau Michèlle Kallen (Englisch Lehrerin) die neuen Erstklässler in Laufenburg im Schulhaus Burgmatt. Am Montag, dem 13. August 2018 war es für alle wieder soweit. Die Schule startete in ein neues, aufregendes Schuljahr 2018/2019. Das diesjährige Motto der Schule Laufenburg bewegt alle, denn „gemeinsam sind wir stark“ soll uns durchs neue Schuljahr tragen. Am ersten Schultag glänzten die Kinderaugen voller Vorfreude, Spannung und wahrscheinlich auch etwas Angst. Ebenfalls konnte man grossen Stolz und auch etwas Wehmut bei den Eltern der neuen Erstklässlern spüren, denn wie jedes Jahr wurden auch dieses von Mamis und Papis Tränen vergossen. Aber durch die liebevollen Worte der zwei Lehrerinnen, der Spalier aller Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Burgmatt und auch das tolle Willkommensgeschenk wurden die meisten Nervositätsgefühle der Erstklässler etwas beiseite geschoben. Nachdem die Zweitklässler den Eltern und den Erstklässlern ein tolles Willkommenslied vorgetragen hatten, gingen alle in ihre Klassen und der Tag startete ganz offiziell. Und doch blieb bei so manchen im Hinterkopf.... auch wir Lehrerinnen und Lehrer sind am ersten Schultag immer etwas nervös und haben ein kribbeln im Bauch.

(Désirée Stäuble)